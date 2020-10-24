السوباط يرصد (250) ألف جنيه لكل لاعب

نجحت مصادر موثوقة في أن تتحصل على قيمة الحافز التاريخي وغير المسبوق الذي وعد به، رجل الأعمال هشام السوباط، رئيس لجنة التطبيع بنادي الهلال.

وأكدت المصادر أن السوباط رصد مبلغ مالي قدره (250) ألف جنيه، لكل لاعب، حال تحقيق الفريق الأزرق الفوز على المريخ في مباراة الديربي المزمع قيامها مساء اليوم على ملعب استاد الخرطوم. وأوضحت أن الحافز الضخم سيتم تسليمه للاعبين عقب نهاية المباراة مباشرة.

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وبحسب صحيفة المواكب، تجئ خطوة السوباط الذي كان قد تحدث إلى لاعبي الهلال خلال المران الذي أجروه قبل يومين من اللقاء، لأجل الحصول على اللقب، وتقديم مباراة كبيرة وكسر النحس وإحراز الكأس الغائبة عن خزانة النادي لعامين على التوالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)