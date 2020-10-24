مسؤولان في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يزوران السودان

سيقوم السيد جان-بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، والسيد اسماعيل شرقي، مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن، بزيارة للسودان خلال الفترة 24-26 أكتوبر 2020 جاء ذلك في بيان من الأمم المتحدة.

وتهدف الزيارة المشتركة بحسب (سونا)، لتعزيز وتقوية الشراكة الهامة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وستركز على العملية المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور، اليوناميد، وخفضها التدريجي.

وسيجتمع الوكيل لاكروا والمفوض شرقي في السودان بالعديد من المسؤولين، بمن فيهم رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء لمناقشة الوضع العام في دارفور وتنفيذ تفويض اليوناميد، خاصة المسائل المتعلقة بالخفض التدريجي لليوناميد وسيشاركان شخصياً في الاجتماع الثامن والعشرين لآلية التنسيق الثلاثية بشأن اليوناميد في 25 أكتوبر.

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أثناء وجودهما بالسودان، سيسافر الوكيل لاكروا والمفوض شرقي للفاشر، بدارفور، للالتقاء بممثلي الحكومة المحلية وسيعقدان اجتماعاً عاماً افتراضياً الكترونياً، مع موظفي اليوناميد لشكرهم على عملهم في حماية المدنيين، بما في ذلك على ضوء التحديات الإضافية التي مثلتها جائحة كوفيد – 19، ودعم اتفاق سلام جوبا الموقع مؤخراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)