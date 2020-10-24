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الأطباء يفوضون المكتب الموحد لإختيار اللجنة التمهيدية للنقابة وحصر الأطباء في كل الأجسام

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Samira Yousif 0 تبليغ

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كشف اجتماع الأطباء الخاص باختيار نقابة الأطباء السودانيين الذي انعقد أمس الجمعة بدار الأطباء بشارع النيل عن تفويض تام للمكتب الموحد لاختيار اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء وتوحيد الجهود لحصر الأطباء في كل الأجسام كما خرج البيان بضرورة إبعاد العمل السياسي والحزبي وكل توجيه يمكن أن يأخذ النقابة لجهة حزبية أو سياسية مع مراجعة دستور النقابة وعدم تغيير دستور العام 1987م.

 

وقالت د. إحسان فقيري عضو اللجنة التمهيدية إن اختيار نقابة أطباء السودان الجديدة هي مهمة للعمل النقابي موضحة أن الإنقاذ عملت لثلاثون عام على تقطيع أوصال النقابات موضحة أن الأطباء تعرضوا للتنكيل والتشريد من النظام السابق.

 

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مشيرة إلى أن الأطباء لم يتوقفوا عن المطالبة باسترداد النقابة منذ استيلاء الإنقاذ على السلطة وقدموا الكثير من الشهداء وتعرضوا للاعتقالات موضحة أن النقابة تضم كل ألوان الطيف السياسي والهدف خدمة الأطباء ،مؤكدة على رفضهم لقانون النقابات الحالي لأنه قانون لا يسع الجميع على حد وصفها.

وقال د. الفاتح عمر السيد إن الهدف هو استعادة النقابة التي ظلت مغيبة لثلاثين عاماً موضحاً أن النقابة مفتوحة لكل الأطباء بما فيهم المنتمين للمؤتمر الوطني إلا الذين أجرموا في حق الصحة والمؤسسات الصحية وفي حق زملائهم وكشف عن عضوية الأطباء التي قال إنها تفوق ال50 ألف طبيب وطبية غير الأطباء الموجودين بالخارج .

وقالت د. حياة الحاج عضو اللجنة إن النقابة مهمة لركيزة كل مهنة مؤكدة على النظام البائد عمل على تدمير النقابات من أجل الاستفراد بالسلطة والقرار موضحة بحسب صحيفة أول النهار، أن الأطباء ظلوا يقدمون الشهداء منذ تفجر الثورة لرفعة هذه البلاد مؤكدة على أهمية تشكيل النقابة لخدمة الأطباء بالبلاد والوقوف على مشاكلهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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