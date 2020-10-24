شاهد بالصورة : إطلالة جديدة لبطلة فيلم (ستموت في العشرين) بمهرجان جونة السينمائي

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تناقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبطلة فيلم (ستموت في العشرين) بنة خالد أثناء مشاركتها بمهرجان جونة السينمائي ،والتي ظهرت من خلاله مرتدية (الكنقولي) الذي أثار الجدل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب متابعات محررة(أخبار الخليج 365) فقد ذكر بعض المعلقين على الصورة المتداولة بأن بنة خالد لم تتوفق في إختيار ملابسها التي كان من المفترض أن تعكس الثقافة السودانية من خلال ارتدائها للثوب السوداني الذي يميز المرأة.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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