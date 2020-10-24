الإعلامي حازم حلمي يطالب الشعب الفلسطيني بتفهم موقف السودان الذي قاده للتطبيع مع إسرائيل

طالب الإعلامي حازم حلمي خلال تغريدة له عبر صفحته الشخصية (فيس بوك) الشعب الفلسطيني أن يتفهم موقف السودان وحجم الضغط الذي تعرض له النظام (الحكومة) . وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) قال إنه لابد من الربط بين معاناة الشعب السوداني ورفع العقوبات وبين التطبيع مع إسرائيل. الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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