الريان الظاهر تقف بجوار الهلال والريال

لم تخفي الإعلامية المتميزة والمذيعة بقناة النيل الأزرق، الريان الظاهر عشقها الكبير والسرمدي لريال مدريد، حيث ظلت تظهر ذلك من خلال منشوراتها على صفحتها الشخصية بـ”فيسبوك”، كما أنها جاهرت بذلك.

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وظهرت ريان الظاهر بقميص ريال مدريد “النادي الملكي”، وتتمنى الريان فوز ريال مدريد على نده التقليدي برشلونة الإسباني اليوم بحسب صحيفة الصيحة، كما أنها تتوقع فوز الهلال على المريخ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)