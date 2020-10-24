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الريان الظاهر تقف بجوار الهلال والريال

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لم تخفي الإعلامية المتميزة والمذيعة بقناة النيل الأزرق، الريان الظاهر عشقها الكبير والسرمدي لريال مدريد، حيث ظلت تظهر ذلك من خلال منشوراتها على صفحتها الشخصية بـ”فيسبوك”، كما أنها جاهرت بذلك.

 

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وظهرت ريان الظاهر بقميص “النادي الملكي”، وتتمنى الريان فوز ريال مدريد على نده التقليدي الإسباني اليوم بحسب صحيفة الصيحة، كما أنها تتوقع فوز الهلال على المريخ.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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