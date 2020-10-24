مدرب: هلال مريخ (مباراة نفسيات) و”البارد” يكسب!!

أكد الكابتن حاتم الظبيان، المدرب العام للأهلي شندي، أن لقاء القمة لا يخضع لتكهنات أو توقعات نسبة إلى أن مجريات المباراة عادة ما تأتي بشكل مختلف بعكس المتوقع.
وأوضح الظبيان أن في كثير من مباريات القمة يكون الخاسر هو الأكثر جاهزية، وأفاد بحسب صحيفة المواكب: مباريات الهلال والمريخ تعتبر مباراة “نفسيات ومعنويات” والذي يستطيع التحكم على أعصابه وصاحب البرود الكبير هو الذي سيكسب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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