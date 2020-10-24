شاهد :صورة خليعة لشاب وفتاة تثير الجدل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي

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أثارت صورة تم تداولها عبر ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعه على السوشيال ميديا وذلك نسبة للمنظر الخليع الذي التقطت به الصورة التي جمعت بين الشاب والفتاة وجعلت عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشنون هجوماً عنيفاً على أصحاب تلك الصورة المتداولة.
وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أبدى عدد من الناشطين إستغرابهم من الصورة وغيرها من الصور التي أصبحت منتشرة بكثرة على السوشيال ميديا ،مضيفين لقولهم أين دور الأسر من الأشياء التي تحدث متسائلين ( البنات ديل أهلهم ماعندهم علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي ولا الحاصل شنو).
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لخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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