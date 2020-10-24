أولاد الصادق يتمنون “القمة” حمراء

أعرب الثنائي أحمد وحسين الصادق عن أمنياتهما بفوز المريخ في لقاء القمة أمام الهلال اليوم. Advertisements ولم يخف الثنائي أحمد وحسين إعجابهما الشديد بالأحمر بحسب صحيفة المواكب، وقد قاما بالمشاركة في احتفالات نادي المريخ خلال الفترات السابقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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