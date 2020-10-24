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أولاد الصادق يتمنون “القمة” حمراء

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أعرب الثنائي أحمد وحسين الصادق عن أمنياتهما بفوز المريخ في لقاء القمة أمام الهلال اليوم.

 

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ولم يخف الثنائي أحمد وحسين إعجابهما الشديد بالأحمر بحسب صحيفة المواكب، وقد قاما بالمشاركة في احتفالات نادي المريخ خلال الفترات السابقة.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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