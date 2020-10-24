مكارم بشير تبحث عن الحرية

تستعد الفنانة مكارم بشير لتقديم أحدث أعمالها الغنائية “أديني حريتي” للشاعر الكبير اسحق الحلنقي والملحن عماد يوسف، ومن المتوقع أن تقوم مكارم بتسجيل الأغنية في حلقة تبثها قناة النيل الأزرق خلال الأيام القادمة، تتناول مسيرتها الفنية والتوثيق لأعمالها الغنائية الخاصة. يذكر أن مكارم تغنت من قبل بمجموعة من أغنيات الشاعر اسحق الحلنقي الخاصة والمسموعة، أبرزها بحسب صحيفة آخر لحظة “نجمة نجمة” التي تغنى بها الفنان الراحل إبراهيم حسين الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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