أكدت الفنانة المعروفة ندى القلعة، هلاليتها الصارخة في كثير من المناسبات، بل أنها تغنت للنادي الأزرق، بأغنيات عديدة على رأسها “صدق النطق ونضم وقال الذوق والفهم في الهلال”.
وأبدت القلعة تفاؤلها الكبير في انتصار الهلال على المريخ في مباراة اليوم، واكتفت ندى بالقول بحسب صحيفة المواكب: “الانتصار سيكون حليف الهلال”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ندى القلعة: الانتصار سيكون حليف الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.