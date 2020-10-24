ندى القلعة: الانتصار سيكون حليف الهلال

أكدت الفنانة المعروفة ندى القلعة، هلاليتها الصارخة في كثير من المناسبات، بل أنها تغنت للنادي الأزرق، بأغنيات عديدة على رأسها “صدق النطق ونضم وقال الذوق والفهم في الهلال”.

Advertisements

وأبدت القلعة تفاؤلها الكبير في انتصار الهلال على المريخ في مباراة اليوم، واكتفت ندى بالقول بحسب صحيفة المواكب: “الانتصار سيكون حليف الهلال”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)