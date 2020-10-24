مقلب مهاجم المريخ محمد عبد الرحمن الملقب بـ(الغربال) لجنة تطبيع نادي الهلال، بعد أن اتفق مع اللجنة بالتوقيع للأزرق، إلا أنه سرعان ما غير وجهته، مقرراً خوض تجربة رفقة مولودية الجزائر، وبذلك يمقلب اللاعب إدارة الهلال بحسب صحيفة السوداني الدولية. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبد الرحمن (الغربال) يمقلب الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.