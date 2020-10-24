زوج يطلب زوجته في بيت الطاعة ومفاجأة

رصدت مصادر إجراءات المحاكمة الشرعية من خلال قيام أحد الأزواج بتطليق زوجته إلا أنه عاد وأفاد بأنه أرجعها إلى عصمته ليطلب منها الدخول إلى منزل الطاعة.
إلا أن الزوج فوجئ بحسب صحيفة الدار، بأن زوجته قد قامت بعقد قرانها على رجل آخر مما أدخل الجميع في حالة من التوهان خاصة وأن الزوجة سوف تستقبل مولوداً خلال الأيام القادمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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