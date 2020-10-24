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السبت 24 أكتوبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
تقدم نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي" بشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار الخاص بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ووصف دقلو ما حدث بأنه "يوم تاريخي لشعبنا الذي عانى طوال 27 عاما" تحت هذه القائمة.
وأضاف في تغريدة له على حسابه على موقع تويتر: "بهذا القرار نأمل أن تخطو بلادنا نحو مدارج المجد من خلال بناء علاقات متوازنة مع العالم من أجل سودان الحرية والسلام والعدالة".وفي وقت سابق، أعلن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسميًا على قرار إزالة الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ومن جانبه، أكد البيت الأبيض أمس أن الرئيس ترامب أخطر الكونغرس بعزمه رفع السودان رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك قبل قليل من إعلان ترامب عن اتفاق على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. رسالة هامة من "حميدتي" لترامب.. هذا ما قاله فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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