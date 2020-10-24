شاهد.. صورة حديثة للفنانة ندى القلعة مع أبنائها تتصدر قائمة الصور الأكثر تداولاً…ابنتها تخطف الأضواء ومتابعون: (يا اخوانا البنت أجمل من امها)

تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة حديثة للفنانة السودانية الشهيرة ندى القلعة تظهر فيها رفقة ابنها وائل وابتها جود.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهر أفراد الأسرة خلال الصورة الجماعية وهم مبتسمون في لحظة سعادة وسرور.

الصورة حققت شهرة واسعة وتناقلتها عدد من صفحات موقع فيسبوك, وحظيت بأعلى نسبة تداول للدرجة التي جعلتها من ضمن أكثر الصور تداولاً خلال اليومين الماضيين.

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المتابعين للصفحات التي تناقلت الصورة تسابقوا على نشر تعليقاتهم وأرائهم عليها,حيث جاءت معظم التعليقات مشيدة بالترابط القوي لأفراد أسرة الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني ومعها دعوات بأن يديم الله السعادة والترابط بين أفراد الأسرة.

ووسط هذه التعليقات الجميلة ظهرت بعض التعليقات من متابعون مشيدين ومتغزلين في ابنة الفنانة والتي فاجأتهم بجمالها على حد تعليقهم حيث كتب بعضهم مؤكداً أن ود تسير على خطى والدتها التي اشتهرت بالأناقة والجمال ليأتي الرد من معلقين آخرين كتبوا (يا اخوانا البنت أجمل من امها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)