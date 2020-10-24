تابع افراد المباحث المركزية اجراءات البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك على اثر مقتل شرطي بطعنة سكين. وتعود تفاصيل هذه الحادثة بحسب صحيفة الدار، الى قيام الشرطي بمطاردة عدد من زوار الليل وبعد ان تمكن بالامساك باحدهم عاجله بضربة قالتة من سكين اودت بحياته لتقوم الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومن خلال التحريات التي يقوم بها افراد المباحث تم الوصول الى كافة الخيوط المؤدية الى فك طلاسم هذا البلاغ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطي يلقي مصرعه أثناء مطاردة زوار الليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.