الرئاسة الفلسطينية: لا يحق لأحد التكلم باسم الشعبي الفلسطيني

أدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس الجمعة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، معتبرة ذلك “مخالفة لقرارات القمم العربية، وكذلك لمبادرة السلام العربية المقرة من قبل القمم العربية والإسلامية، ومن قبل مجلس الأمن الدولي”.

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وأكدت الرئاسة في بيان بحسب صحيفة المواكب، أنه “لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية”، مشددة على أن الطريق إلى السلام الشامل والعادل “يجب أن يقوم على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لارض دولة فلسطين”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)