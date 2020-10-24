نظامي يقتل شخصين

تحقيق شرطة الدمازين في وقائع البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك على إثر قيام نظامي باطلاق الرصاص على مجموعة من المواطنين مما ادى الى مقتل شخصين واصابة اربعة بالجراح.

قامت على اثرها الشرطة بحسب صحيفة الدار، بزيارة مكان الحادث وباسعاف المصابين لتلقي العلاج بينما نقلت جثة المتوفيان للمشرحة لتحديد اسباب الوفاة بواسطة الطبيب المختص ويتابع المتحري اجراءات البلاغ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)