الشيوعي: التطبيع مع إسرائيل انقلاباً على الحاضنة السياسية

أعلن الحزب الشيوعي السوداني أمس الجمعة رفضه تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، وقال: الاتصال الهاتفي بين رئيس مجلسي السيادة والوزراء ورئيس الولايات المتحدة ترامب مرفوض، وقال عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب، صديق يوسف في تصريح بحسب صحيفة المواكب أمس، إن الخطوة التي قام بها رئيس مجلسي السيادة ومجلس الوزراء مرفوض تماماً.
وأشار إلى أن القرار الذي قاما به هو خرق للاتفاق وانقلاب على الحاضنة السياسية، وأوضح يوسف أنهم اتفقوا مع البرهان وحمدوك عند زيارة وزير الخارجية الأمريكي بومبيو للخرطوم على أن يتم مناقشة قضية التطبيع مع إسرائيل داخل البرلمان، وقال إن الحكومة بهذه الخطوة تجاهلت قوى الحرية والتغيير في هذا القرار المهم.
وكشف صديق عن إثارة الموضوع في أقرب اجتماع مع الحكومة لنقرر مواصلتنا في الحكومة من عدمه، وجدد عضو الحزب وقوفهم مع حق الشعب الفلسطيني، وضد “التطبيع مع إسرائيل”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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