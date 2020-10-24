النائب العام يصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث كوبري المنشية

أصدر النائب العام تاج السر الحبر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث كوبري المنشية والتي أسفرت عن استشهاد محمد عبد المجيد وإصابة آخرين في موكب ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠، وشمل القرار أيضاً التحقيق في أية إخفاقات في حماية المواكب وما صاحب ذلك من أحداث.

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وبموجب القرار فقد تم تشكيل اللجنة من السادة (سليمان هجانة وكيل نيابة، وكيل أول نيابة حلة كوكو، ممثل لوزارة العدل، ممثل لولاية الخرطوم )، ووجه القرار اللجنة بحسب صحيفة الجريدة، بمباشرة أعمالها فوراً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)