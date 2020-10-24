ايفانا ترمب: والدي نجح فيما فشل فيه الرؤساء بالشرق الأوسط

قالت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (ايفانا)، إن والدها الرئيس نجح فيما فشل فيه الرؤساء بالشرق الأوسط، في إشارة إلى فشل رؤساء الولايات المتحدة السابقين في إقامة اتفاقات سلام بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط، وأضافت أن السودان بتطبيعه يصبح ثالث دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل.

وهنأت إيفانا في تغريدة على تويتر، والدها وطاقم الإدارة الأمريكية بالإضافة إلى زوجها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)