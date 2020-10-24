قالت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (ايفانا)، إن والدها الرئيس نجح فيما فشل فيه الرؤساء بالشرق الأوسط، في إشارة إلى فشل رؤساء الولايات المتحدة السابقين في إقامة اتفاقات سلام بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط، وأضافت أن السودان بتطبيعه يصبح ثالث دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل.
وهنأت إيفانا في تغريدة على تويتر، والدها وطاقم الإدارة الأمريكية بالإضافة إلى زوجها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ايفانا ترمب: والدي نجح فيما فشل فيه الرؤساء بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.