شاهد تغريدة الرئيس المصري حول التطبيع بين السودان واسرائيل

رحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، بالجهود الهادفة إلى إقامة علاقات طبيعية بين السودان وإسرائيل وقال السيسي: “أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل”.
وثمن السيسي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر اطلعت عليها أخبار الخليج 365 “كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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