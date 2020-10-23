استدعاء ممثلة للتحقيق بسبب فيديو جنسي

استدعيت الممثلة الأردنية المقيمة في الكويت سوسن هارون، الى النيابة العامة، بسبب مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي لا ترتدي حمالة صدر، ووُصف بأنه يحتوي على إيحاءات جنسية، وتم حجزها 21 يوماً على ذمة التحقيق.
وقد تم جلبها وإحضارها من قبل رجال المباحث، وفق القدس العربي بعد تعذر الاتصال معها لان هاتفها كان مغلقا ويأتي استدعاء الفنانة الأردنية بعد ترحيل الإعلامية اللبنانية سازديل من الكويت، إثر مقطع فيديو لها وُصف بالمخل بالآداب العامة أيضا ولم يصدر عن الفنانة أي تعليق على هذا الموضوع الى الآن.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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