تعرف على أول رد فعل فلسطيني للتطبيع بين السودان واسرائيل

في أول رد فعل خارجي على إعلان التطبيع بين السودان وإسرائيل؛ قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف إن انضمام السودان إلى “المطبعين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي يشكل طعنه جديدة في ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة لقضيته العادلة وخروجا عن مبادرة السلام العربية”.

كما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية الفلطسينية “حماس”وفق الجزيرة نت إعلان التطبيع بأنّ تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان “خطيئة سياسية”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة حازم قاسم في بيان إنّ “الإعلان عن تطبيع العلاقات بين السودان ودولة الاحتلال هو خطيئة سياسية وتضر بشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة وتضر بالمصالح السودانية والعربية”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)