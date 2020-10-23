وزيرة الصحة المصرية تعلن إرسال 40 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية للسودان خلال أيام

الجمعة 23 أكتوبر 2020

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، عن إرسال 34 طنًا من مستلزمات الرش والمبيدات والمعدات الخاصة بالرش إلى للمساندة فى مجابهة آثار الفيضانات والسيول التى اجتاحت البلاد خلال الفترة الأخيرة.



وستم ارسال المستلزمات إلى كلا من حلفا، دلجو، البرقيق، دنقلا، القولد، مروي، الدبة)، وسيستمر فى العمل لمدة 15يومًا، حيث يقوم بالإشراف على رش المبيدات فى تلك المدن خاصة مناطق البرك والمستنقعات، بالإضافة إلى تدريب الكوارد البشرية فى السودان على رش المبيدات وكيفية مكافحة الحشرات الضارة، والتعامل الآمن مع المبيدات.

وتضم القافلة الطبية التي يتم إرسالها 24 طبيبًا من مختلف التخصصات الطبية، ومسعفين، وممرضين، ومهندسين زراعيين، بجانب شحنة من المساعدات الإغاثية تبلغ 40 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك مبيدات مكافحة الآفات وناقلات الأمراض، وفقا لما أعلنته وزيرة الصحة، لمواجهة مرض حمى الوادى المتصدع.

وأكدت الوزارة استمرار فتح الجسر الجوى بين البلدين بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى السودان.