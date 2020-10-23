عاجل.. البنك الدولي يدشن مشروع الطوارئ الصحية لمكافحة كورونا بالسودان

دشن البنك الدولي مشروع الطوارئ الصحية لمكافحة وباء كورونا، في السودان، بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك في حضور وزير الصحة السوداني اسامة عبد الرحيم، والمدير القطري للبنك الدولي عثمان ديون، والسفير الياباني بالسودان هاتوري تكاشي، وسفير السعودية على بن حسن جعفر، ومدير مكتب البنك الدولي بالسودان ملينا استيفانوفا. وذكرت وزارة الصحة السودانية -في بيان اليوم الجمعة- أن السعودية ساهمت بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، فيما ساهمت دولة اليابان بمبلغ 6.5 مليون دولار، في هذا المشروع، لافتة إلى أن إجمالي قيمة المشروع تبلغ 99ر21 مليون دولار. وأشاد وزير الصحة السوداني، بدور السعودية واليابان والبنك الدولي في هذا الدعم. بدوره، أكد سفير اليابان هاتوري تكاشي، متانة العلاقات بين بلاده والسودان، والالتزام بدعم السودان في كل المجالات. فيما أكد السفير السعودي أهمية الوقوف مع السودان ودعم المنظومة الصحية فيه.



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