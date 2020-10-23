المنتخب الوطني يحافظ على تصنيفه الدولي

حافظ المنتخب الوطني على المركز 128 في تصنيف FIFA الشهري الصادر امس الخميس.
وخاض المنتخب مباراتين اعداديتين امام تونس وتوغو في 9 و12 اكتوبر 2020، خسر الاولى “0-3” وتعادل في الثانية “1-1”
وجاء صقور الجديان في المركز 35 على مستوى المنتخبات الافريقية، حيث تصدرت السنغال القائمة خلفها تونس والجزائر ونيجيريا والمغرب.
وحافظت منتخبات بلجيكا وفرنسا والبرازيل وانجلترا والبرتغال على المراكز الخمسة الأولى عالمياً.
ويستعد المنتخب الوطني وفق صحيفة السوداني لمواجهتي غانا 11 و13 نوفمبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات امم افريقيا 2022م.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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