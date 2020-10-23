عاجل : مجلس السيادة:الرئيس الأمريكي وقع رسمياً على قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أعلن إعلام مجلس السيادة الانتقالي، عن إن الرئيس الأمريكي وقع رسمياً على قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب،. مؤكدا. أن الإعلان سيتم بعد قليل، معتبراً اليوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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