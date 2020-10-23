سائق عربة يدهس مواطناً ويفر هارباً ببحري

تمكنت شرطة مرور بحري من القاء القبض على سائق عربة اكسنت قام بدهس مواطن مما تسبب في وفاته في الحال. Advertisements ووفقاً لتفاصيل الحادث عندما وصل بلاغ لشرطة المرور أن سائق العربة قام بدهس المرحوم أثناء عبوره للطريق، وبمعلومات تحصلت عليها مباحث المرور بحسب صحيفة الدار، تم القبض على المتهم الهارب بمنطقة شمبات وتم وضعه بالحراسة وحجز العربة بالحوش وإكمال كافة الإجراءات اللازمة وتسليم جثمان المتوفي لذويه ودون بلاغ بالحادثة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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