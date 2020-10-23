رجل ينهي حياة ابنه ويسلم نفسه للشرطة

جريمة قتل مؤسفة وقعت أحداثها بإحدى المناطق التابعة لولاية نهر النيل وذلك عندما أقدم رجل على قتل ابنه الذي يبلغ من العمر عشرون عاماً بآلة حادة داخل المنزل. ووفقاًُ لتفاصيل الحادثة فإن مشاجرة نشب بين الأب وابنه بسبب تأخر الابن في الحضور للمنزل حتى الساعات الأولى من الصباح. Advertisements وعقب وقوع الجريمة المؤسفة قام المتهم بتسليم نفسه للشرطة والتي قامت بكل الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم العمل الفني بمسرح الجريمة ومن ثم نقلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وبحسب صحيفة الدار، تم فتح بلاغ بقسم شرطة دائرة الاختصاص ومازالت التحريات مستمرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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