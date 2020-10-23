“عائشة الجبل” تلتقي جمهورها بالمسرح القومي

تلتقي الفنانة الشعبية “عائشة الجبل” جمهورها خلال حفل خيري ستحييه بالمسرح القومي بأمدرمان والحفل برعاية شركة الورود. وستقدم الجبلية عدداً من الأعمال الخاصة الجديدة التي فرغت من بروفاتها مؤخراً إلى جانب الأغنيات المسموعة. Advertisements وأكدت الجبلية بحسب صحيفة السوداني، أنها سعيدة بلقاء جمهورها في المسرح القومي، متمنية أن يكون حفلاً ناجحاً خالياً من الفوضى ليستمتع الجميع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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