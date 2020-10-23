عبد القادر سالم وشكر الله والقلعة أبرز المرشحين لرئاسة اتحاد الفنانين

ضمت القائمة المرشحة لاتحاد الفنانين في المجلس الجديد بعد انتهاء الدورة السابقة، الفنان مجذوب أونسة وعبدالقادر سالم، والموسيقار الفاتح حسين، وندى القلعة، وشكرالله عزالدين ووليد الجاك. وتضاءلت فرص ترشيح كل من طه سليمان ومكارم بشير وآخرين.

يذكر أنه تقرر في الجلسة الثالثة للجمعية العمومية لاتحاد المهن الموسيقية رفع قيمة الاشتراك الشهري من ١٠ جنيهات إلى مائة جنيه وزيادة رسوم الحفلات من ٥٠٠ إلى ألف جنيه وتقرر إقامة معهد لتعليم الموسيقى مع إقامة نشاط فني ثقافي على مدار الشهر.

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وبحسب صحيفة السوداني، ستتم الاستعانة ببعض أعضاء المجلس المنتهية ولايته وينتظر أن تضم القائمة كبار الفنانين في حال اعتذارهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)