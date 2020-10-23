ضمت القائمة المرشحة لاتحاد الفنانين في المجلس الجديد بعد انتهاء الدورة السابقة، الفنان مجذوب أونسة وعبدالقادر سالم، والموسيقار الفاتح حسين، وندى القلعة، وشكرالله عزالدين ووليد الجاك. وتضاءلت فرص ترشيح كل من طه سليمان ومكارم بشير وآخرين.
يذكر أنه تقرر في الجلسة الثالثة للجمعية العمومية لاتحاد المهن الموسيقية رفع قيمة الاشتراك الشهري من ١٠ جنيهات إلى مائة جنيه وزيادة رسوم الحفلات من ٥٠٠ إلى ألف جنيه وتقرر إقامة معهد لتعليم الموسيقى مع إقامة نشاط فني ثقافي على مدار الشهر.
وبحسب صحيفة السوداني، ستتم الاستعانة ببعض أعضاء المجلس المنتهية ولايته وينتظر أن تضم القائمة كبار الفنانين في حال اعتذارهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عبد القادر سالم وشكر الله والقلعة أبرز المرشحين لرئاسة اتحاد الفنانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.