القطاع الخاص يرحب برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

أعلن الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، ترحيبه بخطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وما تمثله الخطوة من انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس الاتحاد هاشم مطر في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني، ان عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أمر ظل يترقبه الشعب السوداني، منذ نجاح ثورته الظافرة واسقاطه للنظام البائد، مبيناً ان الخطوة من الرئيس الأمريكي تضع السودان أمام مرحلة جديدة فى تعاملة مع محيطه الاقليمي والدولي، وأضاف: الخطوة تعمل على انهاء مراحل (سابقة معقدة من معاناة الشعب السوداني) بما ستحدثه من تحولات اقتصادية إيجابية تعود علي المواطن، وتنعكس على (معاشه ورفاهيته) الى جانب اتاحتها فرصة سانحة لاتخاذ نهج جديد لمعالجات اقتصادية، موضحا حاجة الاقتصاد الوطني لإدارة خطط وبرامج اقتصادية، قصيرة وطويلة المدى تنهض بالبلاد من أزماتها، وذلك بالاستغلال الأمثل لموارد البلاد وتهيئة بيئة الاستثمار لاستقطاب رؤوس الاموال.

وعبر مطر، عن تفاؤله ان خطوة خروج السودان من قائمة الارهاب، ستدعم جهود الاتحاد بالنهوض بقطاعاته المختلفة، فى تعامله مع العالم الخارجي، مشيراً إلى ان العقوبات أثرت بشكل كبير وحرمت القطاع الخاص الوطني الاستفادة من العديد من الميزات خاصة فيما يتعلق بعمليات التحاويل المالية للشركات والحصول على التمويل من صناديق ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية، ونقل التكنلوجيا والتقانة الحديثة والاستفادة من منح التدريب وتقوية القطاع الخاص.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)