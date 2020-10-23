الدقير: إزهاق الأرواح في حراكات سلمية لا يليق بسودان ما بعد الثورة

أبدى رئيس حزب المؤتمر السودان المهندس عمر الدقير، أسفه العميق لسقوط شهيد بضاحية الجريف شرق خلال مشاركته في موكب 21 أكتوبر وسقوط (12) شهيداً جراء نزاع قبلي في منطقة قريضة بجنوب دارفور، ووصف استمرار نزيف الدم وإزهاق الأرواح في حراكات سياسية سلمية أو نزاعات قبلية بأنه لا يليق بسودان ما بعد الثورة.

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وطالب الدقير بحسب (سونا) أمس، السلطات المختصة بإنفاذ المحاسبة العادلة والرادعة على جرائم القتل وسفك الدماء، وقال “لا شيء أبداً يبرر التجاوزات الدموية التي تعصف بأرواح الأبرياء العزل.. والسبيل الوحيد لتلافي مثل هذه التجاوزات هو إصلاح مؤسسات الدولة – العسكرية والمدنية – بحيث تعاد لها كفاءتها المهنية ومضامينها النبيلة وغاياتها السامية لتكون في خدمة الشعب وحماية حقوقه وفي مقدمتها حق الحياة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)