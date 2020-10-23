عاجل.. الصين تدعو إلى حل سياسي لقضية "أبيي" بين السودان والجنوب

الجمعة 23 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

دعا نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة "داي بينغ" جميع الأطراف للعمل معا للتوصل إلى حل سياسي لقضية منطقة "أبيي" (الحدودية بين السودان وجنوب السودان).

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وقال بينغ -في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن قضية "أبيي" نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة- إن التسوية السياسية لقضية "أبيي" هي إجماع من مجلس الأمن، ومن الضروري أن يتوصل السودان وجنوب السودان إلى حل من خلال الحوار والمفاوضات.

وأضاف أن السودان وجنوب السودان أظهرا استعدادا إيجابيا لحل قضية الوضع النهائي لأبيي، مطالبة مجلس الأمن أن يحترم قيادة السودان وجنوب السودان بشأن قضية أبيي وأن يشجع كلا الطرفين على تعزيز المشاورات وإجراء حوار مباشر.

ودعا بينغ المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم الاتحاد الأفريقي والمنظمة الحكومية الدولية للتنمية لشرق إفريقيا والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية الأخرى في أعمال الوساطة، ومساعدة السودان وجنوب السودان على التعاون في إنشاء المؤسسات الإدارية والقضائية والأمنية العامة في منطقة أبيي.