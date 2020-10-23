عاجل.. وزيرا الرى بمصر وجنوب السودان يبحثان التعاون فى مجال المياه

الجمعة 23 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

عقدت اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون الفني بين مصر وجنوب السودان اجتماعها الختامي وبحضور من الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى المصري ومناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان لمناقشة واستعراض المباحثات التي تمت على مدى أيام الأسبوع فيما يخص التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المياه.



واستعرضت اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين تقاريرها على الوزراء فيما يخص أنشطة مشروعات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية ورفع التوصيات للوزراء للتصديق عليها والتي تسهم بلا شك في دفع أنشطة المشروعات المشتركة في مجال الموارد المائية والرى.

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وصرح الدكتور عبد العاطى أن اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدولتين هي الآلية التي تقوم بمتابعة تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون وتقوم بتسهيل أي معوقات قد تواجه سير العمل في أنشطة المشروعات، وساهمت هذه اللجنة في متابعة العديد من الإنجازات التي تحققت في المشروعات المشتركة بين البلدين مثل مشروعات توفير مياه الشرب النقية من خلال إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية المزودة بالطاقة الشمسية وخزان علوي وخطوط توزيع لتوصيل المياه النقية ولتسهيل وصول المواطنين لمصدر دائم لمياه الشرب، كذلك مشروعات إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في توفير مياه الشرب للمواطنين وللثروة الحيوانية، كذلك إقامة المراسي النهرية لربط المدن بحوض بحر الغزال، ومشروعات إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة لإعداد الدراسات الفنية وكذلك ستسهم في دراسات التنبؤ بالفيضانات للحد من مخاطرها، بالإضافة إلى مشروع إنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والذى يقدم خدماته إعداد تقرير نوعية المياه للجهات الحكومية والقطاع الخاص بجنوب السودان، بالإضافة إلى التركيز على التدريب وبناء القدرات.

ومن جانبه أعرب وزير الموارد المائية والرى لجنوب السودان خلال الاجتماع الختامي عن شكره وتقديره لهذه الزيارة متطلعًا لنقل ما شاهده في الزيارات الميدانية إلى جنوب السودان والاستفادة من التعاون مع مصر ليس في مجال الموارد المائية فقط بل في كافة المجالات، كما أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الوزارتين في مختلف مجالات المياه.