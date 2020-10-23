قالت مصادر، إن مصدراً مسؤولاً بمجلس الوزراء أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيوقع اليوم الجمعة، على أمر تنفيذي بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما أشاد وزير خارجيته مايك بومبيو بجهود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تحسين علاقة السودان مع إسرائيل، معرباً عن أمله في أن تستمر.
وأكد المصدر أن مكالمة مشتركة ستتم عقب توقيع ترمب على الأمر التنفيذي تضم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك والرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف المصدر بحسب صحيفة السوداني: ”سيقدم الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي التهنئة لرئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء بمناسبة توقيع قرار إزالة السودان من قائمة الإرهاب”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول حكومي يحدد موعد المكالمة بين “البرهان” و”حمدوك” و”ترمب” و”نتنياهو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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