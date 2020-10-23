اعتصام كوبري المنشية في يومه الثاني.. دعوات لأداء صلاة الجمعة بالكوبري

أعلنت لجان المقاومة بالجريف شرق، عن أداء المعتصمين لصلاة الجمعة اليوم بموقع الاعتصام على طول كوبري المنشية.

وقال عثمان أحمد خضر عضو لجان المقاومة بشرق النيل، إن لجان المقاومة بالحاج يوسف والبراري ستشارك اليوم “الجمعة” في اعتصام الكوبري إلى أن يتم الكشف عن قاتل الشهيد محمد عبد المجيد أب دقن عضو لجان مقاومة الجريف شرق.

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وأضاف عثمان بحسب صحيفة السوداني، أنه لن يتم رفع التروس إلى أن يتحقق مطلب الثوار، وكان عدد من شباب المقاومة قد قضوا ليلتهم بالأمس في كوبري المنشية، في مشهد أعاد للأذهان اعتصام القيادة العامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)