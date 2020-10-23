تأجيل محاكمة شقيق المخلوع عبد الله البشير إلى 29 أكتوبر

أجلت محكمة أراضي الديم بالخرطوم جنوب أمس، جلسة محاكمة عبد الله البشير شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير وآخر، على ذمة مخالفات مالية تتعلق ببيع مصنع حديد شوامخ التابع للقوات المسلحة، لظروف خاصة بالمحكمة، وحددت جلسة التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري لمواصلة سماع قضية الاتهام.
وبحسب صحيفة الصيحة، كان قد قيدت في وقت سابق بلاغات في مواجهة المتهمين الإثنين، وعقب التحريات وجهت لهما نيابة المال العام تهماً تحت المواد (2/177) من القانون الجنائي، المتعلقة بخيانة أمانة الموظف العام، بجانب المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، إضافة لعدد من مواد قانون الشراء والتعاقد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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