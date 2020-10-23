عربة متعطلة بالكبري تأخر موكب رئيس الوزراء “حمدوك”

تسببت عربة صغيرة متعطلة بالقرب من كبري القوات المسلحة في تأخير موكب رئيس الوزراء حمدوك، الذي كان في طريقه إلى الخرطوم ليتبعه تيم التأمين في عربة صغيرة بالقرب من الكبري.

وبعد إجراء الاتصالات اللازمة وتفتيش العربة بحسب صحيفة الدار، تم الاتصال بشرطة المرور ببحري التي قامت بسحب العربة المتعطلة من مكانها وجرها بعيداً عن مرور موكب رئيس الوزراء الذي تأخر بسبب وجود تلك العربة

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الجدير بالذكر أن موكب رئيس الوزراء كان قد تعرض لمحاولة اغتيال في وقت سابقة بالقرب من الكبري نفسه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)