الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

عربة متعطلة بالكبري تأخر موكب رئيس الوزراء “حمدوك”

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

 

تسببت عربة صغيرة متعطلة بالقرب من كبري القوات المسلحة في تأخير موكب رئيس الوزراء حمدوك، الذي كان في طريقه إلى الخرطوم ليتبعه تيم التأمين في عربة صغيرة بالقرب من الكبري.

 

وبعد إجراء الاتصالات اللازمة وتفتيش العربة بحسب صحيفة الدار، تم الاتصال بشرطة المرور ببحري التي قامت بسحب العربة المتعطلة من مكانها وجرها بعيداً عن مرور موكب رئيس الوزراء الذي تأخر بسبب وجود تلك العربة

Advertisements

 

الجدير بالذكر أن موكب رئيس الوزراء كان قد تعرض لمحاولة اغتيال في وقت سابقة بالقرب من الكبري نفسه.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عربة متعطلة بالكبري تأخر موكب رئيس الوزراء “حمدوك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا