(5) أطفال ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام

كشف الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عثمان شيبة عن صدور حكم الإعدام على (5) أطفال، وقال إن تنفيذ الحكم عليهم أمر مزعج ومحرج ولن يكون في صالح السودان، وأضاف: “محبط أن هذا الأمر يتم في فترة الحكومة الانتقالية”.

وقال شيبة في المؤتمر القانوني لمناقشة إعدام الأطفال أمس بحسب صحيفة السوداني، إن المحكومين بالإعدام أطفال أقل من 18 سنة أكملوا مراحل التقاضي، مؤكداً أن الحكومة لا ترغب في تنفيذ الحكم وعلى استعداد لدفع الدية، لكن أهل المجني عليهم متمسكون بالقصاص.

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وأشار إلى أن القانون الجنائي المعدل 2020م منع إعدام الأطفال، لكن توجد مشكلة في التطبيق لأن كثيراً من الأطفال ليس لديهم شهادات ميلاد، وبالتالي ستعتمد المحكمة في تنفيذ حكمها على علامات البلوغ، بالإضافة لمشكلة أخرى وهي عدم وجود بدائل في حال عدم تنفيذ الحكم، لافتاً إلى أن أغلب المحاكم تتعامل مع الطفل حسب القانون الجنائي لسنة 1991م.

وقال شيبة إن بعض أحكام الإعدام صدرت في حق أطفال وهم موجودون الآن في السجن لـ(8) سنوات، معتبراً أن السودان ضمن 4 دول تنفذ حكم الإعدام على الأطفال، وانتقد وجود أطفال في أقسام الشرطة بدلاً عن حماية الأسر والطفل وقال إن ذلك يمثل انتهاكاً لحقوقهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)