(الشيوعي) يطالب بإقالة والي الخرطوم وحل اللجنة الأمنية

طالب الحزب الشيوعي السوداني، بحل اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم وإقالة الوالي أيمن خالد نمر، بعد تفريق القوات الأمنية لمواكب (21) أكتوبر في يوم الأربعاء الماضي. Advertisements وقال الشيوعي في بيان على صفحة الحزب بالعاصمة القومية على (فيسبوك) بحسب صحيفة السوداني، أن والي ولاية الخرطوم ورئيس اللجنة الأمنية لم يف بوعدهم، وهو ما يعد مخالفة لمبادئ الحقوق والحريات في الوثيقة الدستورية. وأدان الحزب مواجهة السلطات الأمنية للمواكب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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