تفاصيل اجتماع “البرهان” و”حمدوك” مع الوفد الإسرائيلي الأمريكي

كشف مصدر حكومي أن الاجتماع الذي انعقد بين وفد إسرائيلي زار الخرطوم الأربعاء مع مسؤولين في الحكومة استمر لـ(5) ساعات، بحث خلالها الجانبان تطبيع العلاقات الرسمية بين الخرطوم وتل أبيب ومسار خطوات إزالة السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب.

وأكد المصدر أن الاجتماع شهده من جانب الحكومة رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ومدير مكتبه اللواء الصادق إسماعيل، بجانب رئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك ومدير مكتبه علي البخيت ووزير العدل نصر الدين عبد الباري وممثل للحرية والتغيير رجح أن يكون حيدر الصافي شبو.

Advertisements

وقال المصدر بحسب صحيفة السوداني، أن الوفد الإسرائيلي غادر مطار الخرطوم، دون أية إجراءات مراسمية متبعة وتوجه إلى مقر رئيس الحكومة في بيت الضيافة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)