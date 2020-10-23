أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

* تفاصيل اجتماع البرهان وحمدوك مع الوفد الإسرائيلي الأمريكي

* نادي النيابة يتهم النائب العام بإرتكاب مخالفات في النقل النهري

* المهدي يهدد بسحب تأييدهم للحكومة والشيوعي يطالب بإقالة والي الخرطوم

صحيفة الصيحة:

* معلومات جديدة حول زيارة الوفد الإسرائيلي للخرطوم

* (الصيحة) تكشف التفاصيل.. تحرير سعر الوقود

* المهدي يهدد بسحب تأييده لـ”الانتقالية” حال التطبيع

* مذكرة أمام السيادي تطالب بإقالة النائب العام

* تعرض مكتب عضو بلجنة إزالة التمكين للسطو

* الدقير: إزهاق الأرواح لا يليق بسودان ما بعد الثورة

صحيفة أخبار اليوم:

* تحرير تدريجي لأسعار الوقود مع وصول أول باخرة للقطاع الخاص

* تحذير من هجمة مرتدة لتغريدة إزالة السودان من قائمة الإرهاب

* الإمام الصادق يناشد نقابة المحامين بفتح بلاغات للمخالفين لقانون مقاطعة إسرائيل

* غاضبون بشرق النيل يغلقون جسر المنشية احتجاجاً على استشهاد متظاهر

صحيفة آخر لحظة:

* مدير الموساد: التطبيع مع السودان قريبا” جدا”

* عرمان: (3) سيناريوهات تعيد المؤتمر الوطني للسلطة

* والي الخرطوم يعلن تحمله وآخرين انتهاكات موكب أكتوبر

* (٣) آلاف حالة إصابة جديدة بالسرطان بالجزيرة

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صحيفة صوت الأمة:

* الإمام الصادق: سنسحب تأييدنا لمؤسسات الحكم حال التطبيع مع إسرائيل

* الحكومة تشرع في رفع الدعم عن الوقود

* السعودية تتكفل بدفع التزامات السودان لتعويضات (الإرهاب)

صحيفة الوطن:

* الصادق المهدي: سنسحب تأييدنا للحكومة اذا طبعت مع إسرائيل

* قيادي بالعدل والمساواة : اتفاق السلام يعلو على الوثيقة الدستورية وعلى الشيوعي ترك الأنانية

* الطاقة تسمح لشركات قطاع خاص بالبيع التجاري للوقود

* عرمان: ثورة ديسمبر تفتقد للقيادة المتجانسة ولن أكون وزيراً في الإنتقالية

صحيفة الدار:

* الدقير: الشهيد محمد عبد المجيد لم يرتكب جرماً سوى ممارسة حقه الدستوري

* ارتباك وتذبذب في تداولات السوق الموازية للعملات

* عربة متعطلة بالكبري تأخر موكب رئيس الوزراء حمدوك

* تفاؤل إسرائيلي بقرب الإعلان عن إقامة علاقات مع السودان

* إصابة شاب بساطور في صف الخبز ببحري

* إكتمال الترتيبات لإنطلاق العام الدراسي 2020-2021م

الخرطوم (أخبار الخليج 365)