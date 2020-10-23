تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية
صحيفة السوداني:
* تفاصيل اجتماع البرهان وحمدوك مع الوفد الإسرائيلي الأمريكي
* نادي النيابة يتهم النائب العام بإرتكاب مخالفات في النقل النهري
* المهدي يهدد بسحب تأييدهم للحكومة والشيوعي يطالب بإقالة والي الخرطوم
صحيفة الصيحة:
* معلومات جديدة حول زيارة الوفد الإسرائيلي للخرطوم
* (الصيحة) تكشف التفاصيل.. تحرير سعر الوقود
* المهدي يهدد بسحب تأييده لـ”الانتقالية” حال التطبيع
* مذكرة أمام السيادي تطالب بإقالة النائب العام
* تعرض مكتب عضو بلجنة إزالة التمكين للسطو
* الدقير: إزهاق الأرواح لا يليق بسودان ما بعد الثورة
صحيفة أخبار اليوم:
* تحرير تدريجي لأسعار الوقود مع وصول أول باخرة للقطاع الخاص
* تحذير من هجمة مرتدة لتغريدة إزالة السودان من قائمة الإرهاب
* الإمام الصادق يناشد نقابة المحامين بفتح بلاغات للمخالفين لقانون مقاطعة إسرائيل
* غاضبون بشرق النيل يغلقون جسر المنشية احتجاجاً على استشهاد متظاهر
صحيفة آخر لحظة:
* مدير الموساد: التطبيع مع السودان قريبا” جدا”
* عرمان: (3) سيناريوهات تعيد المؤتمر الوطني للسلطة
* والي الخرطوم يعلن تحمله وآخرين انتهاكات موكب أكتوبر
* (٣) آلاف حالة إصابة جديدة بالسرطان بالجزيرة
صحيفة صوت الأمة:
* الإمام الصادق: سنسحب تأييدنا لمؤسسات الحكم حال التطبيع مع إسرائيل
* الحكومة تشرع في رفع الدعم عن الوقود
* السعودية تتكفل بدفع التزامات السودان لتعويضات (الإرهاب)
صحيفة الوطن:
* الصادق المهدي: سنسحب تأييدنا للحكومة اذا طبعت مع إسرائيل
* قيادي بالعدل والمساواة : اتفاق السلام يعلو على الوثيقة الدستورية وعلى الشيوعي ترك الأنانية
* الطاقة تسمح لشركات قطاع خاص بالبيع التجاري للوقود
* عرمان: ثورة ديسمبر تفتقد للقيادة المتجانسة ولن أكون وزيراً في الإنتقالية
صحيفة الدار:
* الدقير: الشهيد محمد عبد المجيد لم يرتكب جرماً سوى ممارسة حقه الدستوري
* ارتباك وتذبذب في تداولات السوق الموازية للعملات
* عربة متعطلة بالكبري تأخر موكب رئيس الوزراء حمدوك
* تفاؤل إسرائيلي بقرب الإعلان عن إقامة علاقات مع السودان
* إصابة شاب بساطور في صف الخبز ببحري
* إكتمال الترتيبات لإنطلاق العام الدراسي 2020-2021م
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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