والي جنوب كردفان: رفع السودان من قائمة الارهاب يحقق مكاسب واسعة

قال والي ولاية جنوب كردفان الدكتور حامد البشير ابراهيم إن القرار الذي اتخذته امريكا اعتزامها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب سيفتح المجال واسعاً لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية ودبلوماسية.

واعتبر ان القرار انجاز كبير يحسب للحكومة وقيادتها، واضاف ان ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ستعطي الدولة حق الحصول على التمويل والدعم بجانب تكوين بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمار العالمي، واعلن ترحيبه بالاستثمارات في المجالات المتنوعة في الولاية .

واشار وفق ( سونا) إلى أن المكاسب الدبلوماسية ستضع السودان في موقع مرموق وسط كافة المنظمات الدولية اضافة الى تغيير الصورة النمطية السيئة التي رسمت عن السودان طيلة فترة السنوات الماضية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)