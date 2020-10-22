(350) ألف رأس من الماشية السودانية جاهزة للتصدير

تفقد وزير الثروة الحيوانية والسمكية د. عادل فرح إدريس المحاجر بغرب كردفان و المواشي المعدة للصادر بمحجري الخوي والسنوط وجاهزية المحاجر واكد دعمه لتكملة كل النواقص للمحاجر وتأهيلها وفقاً للاشتراطات العالمية لتعزيز عملية الصادر .

وقال الوزير وفق ( سونا) أن المنطقة خالية من الأمراض خلال معاينته لمواشي الصادر بمحجر الخوي، وقال إن عدد الماشية التي تم تحصينها وجاهزيتها للصادر تجاوز ال 350 ألف رأس، موضحاً أنه تم بالأمس تصدير 8900 رأس لسلطنة عمان.

وأشار إلى إيقاف صادر المملكة العربية السعودية والإشكاليات المتعلقة برجوع البواخر واشار بان لا عذر للمملكة بإيقاف استيرادها وطالب المملكة باخطارهم بالأسباب لتقدير خسائر المصدرين .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)