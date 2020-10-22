وزارة الري تتعهد بتوفير مياه الشرب بولاية سنار

تعهد وزير الري والموارد المائية ياسر عباس بمساعدة ولاية سنار في حفر آبار جديدة وتوفير طلمبات تعمل بالطاقة الشمسية، ووجه وزير الري إدارة الخزانات وحصاد المياه، باعداد دراسات فنية لانشاء ثلاثة جسور في سنجة والدندر وسد العطشان،وجدد الوزير التزام وزارته بتقديم الدعم الفني في مجال مياه الشرب وإعادة تأهيل مشاريع الأيلولة فيما التزم والي سنار بتمويل حفر الآبار الجديدة والتعاون مع وزارة الري في المشاريع التي تنفذها في الولاية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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