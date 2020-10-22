تأجيل النسخة الأولى لدوري كرة القدم داخل الصالات

قررت لجنة كرة القدم داخل الصالات والشاطئية تأجيل انطلاقة النسخة الأولى من دوري كرة القدم داخل الصالات من 1 نوفمبر 2020م الى 7 نوفمبر 2020

كما قررت اللجنة إجراء قرعة دوري كرة القدم داخل الصالات في نسخته الاولى يوم 1 نوفمبر 2020 بقاعة محمد الشيخ مدني بمقر الاتحاد السوداني لكرة القدم وتكوين اللجنة الإدارية برئاسة الأستاذ محمد صالح وداعة رئيسا، الأستاذ محمد اقبال نائبا، وعضوية كل من مولانا محمد احمد سليمان (حلفا)، الأستاذ محمد خير، والكابتن المعز أحمد خبير التحكيم .

و أجازت اللجنة تقرير التسجيلات الرسمية الأولى التي انتهت في 20 اكتوبر 2020م، واستبعدت ناديي حي الوادي نيالا والمريخ الخرطوم لعدم قيدهم اللاعبين في الزمن المحدد وإعتمدت اللجنة 22 نادياً للمشاركة في النسخة الاولى للدوري وأمنت على منح لجنة الرعاية والتسويق الأولوية لقناة الملاعب لبث ورعاية النسخة الأولى من دوري كرة القدم داخل الصالات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)