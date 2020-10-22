تنوير من الداخلية و الشرطة حول مواكب ( 21) اكتوبر

تلقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك تنويراً من وزير الداخلية الفريق أول الطريفي إدريس، ومدير عام شرطة السودان الفريق أول عز الدين الشيخ، واطّلع رئيس الوزراء على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية ممثلة في قوات الشرطة ولاية الخرطوم قبل وأثناء وبعد مواكب 21 أكتوبر.

من جانبه ترحّم رئيس مجلس الوزراء وفق ( سونا) على روح الفقيد الشهيد محمد عبد المجيد بمنطقة شرق النيل، وأكد أن أولوية الحكومة صون أرواح وكرامة وممتلكات مواطناتها ومواطنيها، وتحقيق أهداف الثورة، وأن إصلاح المؤسسات وإعادة بنائها يكون على قيم العدالة والمحاسبة والحرية وسيادة حكم القانون.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)