إعتذارت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم فى اجتماع عقد الخميس لنادي الهلال عن عدم الاستجابة لطلبه إقامة مباراته أمام المريخ باستاد الهلال وقررت اجراء المباراة يوم السبت 24 اكتوبر 2020م باستاد الخرطوم. الخرطوم 0 أخبار الخليج 3659

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كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المسابقات ترفض طلب الهلال وتعتمد استاد الخرطوم لمباراة القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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